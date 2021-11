Torcedor do Ponte Preta escoltado pela PM agride apoiador do Londrina EC

Um dos passageiros de um ônibus que transportava torcedores da Associação Atlética Ponte Preta agrediu um torcedor do Londrina Esporte Clube no fim da tarde desta segunda-feira (15) na avenida Henrique Mansano, em Londrina.

De acordo com a PM (Polícia Militar), três veículos eram escoltados pela Rotam após a partida entre o tubarão e o clube do interior paulista. O suspeito desembarcou de um deles e agrediu um torcedor do alviceleste que transitava pela via.

O LEC jogou em casa, no Estadio do Café, contra a Ponte Preta pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com vitória de 2 a 1 sob o rival. Saiba mais sobre a partida.





O autor da agressão foi abordado pela polícia em um local distante àquele que ocorreu o fato, já que haviam centenas de torcedores do Londrina EC passando por ali.





A polícia informou que retornou ao local da agressão para contatar o agredido, mas ele não se encontrava mais lá, o que impossibilitou o encaminhamento do suspeito, já que não houve a parte representante. O fato, segundo a PM, é constatado como crime.

Os torcedores da agremiação esportiva de Campinas, como informa a polícia, foram advertidos acerca dos fatos e a escolta seguiu até os limites de Londrina.







Ainda segundo a PM, todos os ônibus passam por revista quando chegam em Londrina, com o objetivo de verificar os utilitários dos torcedores que poderão ser utilizados como armas.





Um boletim de ocorrência foi lavrado e será encaminhado ao Ministério Público e autoridades promotoras do campeonato para a imposição de sanções previstas no Estatuto do Torcedor, prometeu a PM.