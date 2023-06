Liga Feminina: Londrina Futsal derrota Leoas da Serra por 1 a 0 em Santa Catarina

A equipe do Londrina Futsal Feminino visitou na tarde deste sábado (3), a equipe de Leoas da Serra, em Lages-SC, no Ginásio Jones Minoso, pela 4ª rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF) e venceu pelo placar de 1 a 0. O gol Alviceleste foi marcado pela capitã Glória.





Com o resultado, a equipe londrinense chega aos seis pontos em três jogos na LFF. O próximo jogo será pelo Campeonato Paranaense, na terça-feira (06), em Pato Branco-PR, contra Unidep Futsal/Pato Branco, no Ginásio Dolivar Lavarda, às 20h.

Em roteiro muito parecido com o confronto pela Taça Brasil, Leoas e Londrina fizeram um grande confronto, de alto nível e tão equilibrado, que o primeiro tempo, assim como há pouco mais de uma semana, terminou em 0 a 0.





No segundo tempo, ambas as equipes buscaram o gol da vitória e faltando 2:40 pra o término da partida, também no mesmo momento da partida da Taça Brasil, Glória observou a goleira fora do gol e do campo de defesa arriscou, para marcar um belíssimo gol.





Após o tento Alviceleste, o time da casa colocou a goleira-linha, buscou o gol até o final, mas esbarraram na goleira Lorraine, que fez pelo menos três defesas importantíssimas, dando a ela, o prêmio de MVP da partida. Final de partida, vitória do Londrina na Liga Nacional.