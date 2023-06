Com novo treinador, LEC busca recuperação contra o Sport no Café neste domingo

O Londrina aposta em um novo recomeço - mais um - na Série B no confronto deste domingo (4) com o Sport, às 18h, no estádio do Café. Na estreia do seu terceiro treinador na competição, o Tubarão busca a reabilitação diante de um dos favoritos ao acesso para se distanciar da parte de baixo da tabela.





Com a chegada de PC Gusmão, o LEC espera finalmente deixar para trás a irregularidade, marca registrada do time desde o início da temporada, e conseguir uma sequência de bons resultados. O Tubarão, que vai fechar a 10ª rodada, é o 14º colocado, com 10 pontos e apenas três vitórias. Com dois jogos a menos, o Sport está em nono, com 14 pontos.

"Fui bem recebido pelo elenco, que está aberto a novas ideias. Conversamos bastante e há uma consciência de todos de que é preciso uma mudança de comportamento e atitude para reverter esta situação. Gostei bastante da participação nos treinos, da entrega e da assimilação das ideias", frisou PC Gusmão. "O Londrina terá no domingo a cara que a competição exige. Um time competitivo e equilibrado, principalmente na fase defensiva. Os números da Série B mostram que dificilmente quem sai na frente sofre viradas. É importante termos este equilíbrio para, no caso de não conseguir fazer gol, também não tomarmos".





Pensando em melhorar o sistema defensivo - o LEC tem a terceira pior defesa da Série B -, Gusmão vai escalar o time com três zagueiros. As novidades serão Xandão e Da Silva, que volta de contusão. Já Xandão, um dos principais reforços para o Brasileiro, terá nova oportunidade, após começar a competição como titular e perder a posição.

Em relação à última partida, quando o time foi dirigido por Edson Vieira, o novo comandante fará ainda mais três modificações na defesa, no meio-campo e ataque. Salomão voltará à titularidade na lateral-esquerda e Moisés ganhou a concorrência com Natham para jogar ao lado de João Paulo. Na frente, Matheus Lucas terá nova chance como centroavante.





"O Londrina já mudou dois treinadores nesta Série B e agora é com a gente. Precisamos melhorar, entrar mais focados e ligados para que as vitórias voltem a acontecer", cobrou o meia Higor Leite. "O PC é muito inteligente, um treinador de grandes conquistas e esperamos aprender muito com ele e colocar em prática. Temos que fazer o nosso dever em casa".





