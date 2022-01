Londrina anuncia contratação do atacante Mateusinho, de 23 anos

O Londrina anunciou nesta sexta-feira (21) a contratação do atacante Mateusinho, de 23 anos. O atleta, que rescindiu com o Vitória-BA na última quarta-feira (19), já vinha treinando com o Tubarão e foi aprovado nos exames médicos antes de assinar o contrato para a temporada de 2022.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Mateusinho jogou nas categorias de base da Portuguesa-SP e do Guarani-SP, onde foi profissionalizado em 2018. Teve passagens pela equipe de aspirantes do Grêmio-RS e pelo São Bernardo-SP. No Vitória, seu último clube, disputou a Série B em 2020 e em 2021, com dois gols marcados em 35 jogos.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Canhoto, o atacante de 1,75 metro é descrito como um jogador de velocidade. Ele chega para brigar por uma vaga no ataque pelos lados do campo, onde deve ter a concorrência de outros seis atletas - Caprini, Douglas Coutinho, Douglas Lima, Hamed, Marcelinho e Victor Daniel.





Mateusinho é o nono reforço anunciado pelo Londrina para a temporada. Além de Douglas Coutinho, Douglas Lima e Hamed, o Tubarão também acertou com os goleiros Matheus Albino e Matheus Nogueira, o lateral-direito Rafael França, o volante Ratinho e o meia Léo Artur.





A equipe do técnico Vinícius Eutrópio começa a temporada neste domingo (23), às 16h, no estádio do Café, contra o Maringá FC. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Paranaense, competição da qual o Londrina é o atual campeão.