LEC disponibiliza ingressos para partida contra o Maringá

Os ingressos do jogo Londrina contra Maringá já estão à venda. A partida ocorrerá no Estádio do Café, neste domingo (23), às 16h. Para ver presencialmente o Tubarão, o torcedor pagará o valor promocional de R$ 25, podendo também optar pelo combo das duas primeiras partidas do clube no Campeonato Paranaense (contra o Maringá e, em seguida, Joseense) por R$ 40.

A compra de ingressos na bilheteria do Estádio do Café ocorrerá apenas mediante apresentação dos exames RT-PCR ou antígeno. A apresentação impressa da carteira de vacinação com as duas doses também será necessária.

O LEC, em parceria com o Laboratório Oswaldo Cruz, disponibilizará testes do modelo antígeno por R$50, que poderá ser feito apenas no drive-thru da rua Raposo Tavares.