Londrina anuncia Samuel Santos, novo reforço para a lateral-direita

O Londrina Esporte Clube anunciou nesta sexta-feira (28) mais um reforço para a temporada de 2022. Trata-se do lateral-direito Samuel Santos, de 31 anos.

Após passar por exames médicos, ele foi liberado para se juntar aos treinos com o grupo do técnico Vinícius Eutrópio. O atleta ainda aguarda a regularização junto ao BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder entrar em campo pelo Tubarão.

Nascido em Caçapava-SP, o lateral foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, mas não teve oportunidades na equipe principal. Ele passou por diversos times do futebol brasileiro, especialmente do interior paulista, como Mirassol, São Caetano, Bragantino e Botafogo, entre outros.





No futebol internacional, Samuel atuou pelo Marítimo, de Portugal, e pelo Albirex Niigata, do Japão. Na Série B do ano passado, defendeu o Guarani, emprestado pelo Juventude.





No Londrina, Samuel chega para brigar por posição com o também recém-contratado Rafael França, que foi titular nas duas partidas do Paranaense.

Samuel Santos é o 11° reforço do Tubarão para a temporada. Além dele e de Rafael França, o Londrina já tinha anunciado a contratação dos goleiros Matheus Albino e Matheus Nogueira, do volante Ratinho, dos meias Douglas Lima e Léo Artur e dos atacantes Douglas Coutinho, Hamed, Juninho Manella e Mateusinho.