Londrina EC deve poupar titulares contra Azuris

A vitória diante do São-joseense manteve o Londrina com 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense e fez com que o clube alcançasse a meta estabelecida para os dois primeiros jogos dentro de casa. Na liderança do Estadual, o Tubarão fará no sábado (29) a sua primeira partida como visitante, diante do Azuriz, em Pato Branco (Sudoeste).



E a principal preocupação da comissão técnica é em relação ao desgaste dos jogadores, já que o LEC vai completar três jogos em um intervalo de sete dias. O técnico Vinícius Eutrópio afirmou que o ideal seria não mexer na equipe, mas reconheceu que será inevitável mudar em algumas posições.

"Isso vai acabar acontecendo naturalmente. Não pretendo forçar alterações, até porque quanto mais jogarmos melhor será para o entrosamento. Mas reconheço que é muito desgastante três jogos em sete dias, até pelo nosso pouco tempo de preparação", ressaltou. "Mas só vou mexer em caso de perspectiva de lesão porque se eu perco um jogador por 10 dias, por exemplo, ele fica fora de quatro jogos pelo menos".





