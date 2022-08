Londrina arranca empate com Bahia no último lance

O Londrina não desistiu em nenhum momento do jogo e foi coroado com um gol nos acréscimos que evitou a derrota para o Bahia, na noite de terça-feira (16), no estádio do Café, pela 25ª rodada da Série B.

Gabriel Santos fez o gol salvador aos 50 minutos do segundo tempo e decretou o 1 a 1 no placar. O LEC conquistou o primeiro tempo contra um dos "grandes" do Brasileiro.





O Tubarão sobe para 35 pontos e terá que aguardar o complemento da rodada para saber se manterá o quinto lugar. Depois de cinco derrotas contra os quatro times do G4, o LEC comemora o empate com o Bahia, que o mantém entre os primeiros do Brasileiro.





O Bahia vai para 44 pontos e segue na vice-liderança. O LEC volta a campo apenas no dia 27, para enfrentar o Brusque, em Santa Catarina.







