Londrina EC vai usar jogo de despedida da Série B para testar base do Paranaense-24

O Londrina viaja nesta sexta-feira (24) para Ribeirão Preto, onde no sábado se despede da Série B. Apenas cumprindo tabela, o Alviceleste terá duas modificações no confronto com o Botafogo, às 17h, no estádio Santa Cruz.





Alguns jogadores jovens ganharão oportunidades para atuar já pensando em 2024.

Publicidade

Publicidade





A grande novidade na equipe será o meia Jonas. Destaque do time sub-20, o jogador fez a sua estreia na equipe principal na última rodada, quando entrou no segundo tempo do jogo contra o Novorizontino.





Com a ausência de Ariel, que está suspenso, o garoto ganhará a chance de começar como titular. Jonas é uma das apostas do LEC para o Campeonato Paranaense do ano que vem. Como não pode jogar, Ariel foi liberado e voltou para o Goiás, de onde veio por empréstimo.

Publicidade





Quem também já deixou o clube foi o lateral Marcos Pedro, que retornou ao Fluminense.





O Tubarão já vem utilizando alguns jovens nas últimas rodadas da Série B. Nomes como Igor França, Victor Hugo e Danilo Peu têm ganhado minutos em campo em muitos dos jogos.

Publicidade





Outros atletas como Lauan, Pablo e Brandão também devem ganhar chance nesta rodada final. São jogadores que certamente estarão no elenco para a disputa do Estadual do ano que vem.





Outra mudança para o jogo de sábado vai acontecer na zaga. Guilherme Lacerda, pouco utilizado ao longo do ano, será titular ao lado de Luan Freitas. O experiente Rafael Vaz, que não vai seguir no clube em 2024, ficará no banco.

Publicidade





O Londrina analisa se irá renovar ou não o contrato de Lacerda para o ano que vem e, por isso, o jogador ganha uma oportunidade nesta última rodada.





O LEC deve ir a campo em Ribeirão Preto com Neneca; Igor França, Luan Freitas, Guilherme Lacerda e Salomão; Victor Hugo, Rodrigo e Jonas; Peu, William Barbio e Iago Dias.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: