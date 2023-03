Londrina EC agenda jogo-treino enquanto espera amistosos

O Londrina acertou um jogo-treino contra o Laranja Mecânica, time de Arapongas que disputará a Divisão de Acesso do Paranaense, para esta sexta-feira (31), no CT da SM Sports, enquanto aguarda a definição de amistosos antes de sua estreia na Série B do Brasileiro.





O Tubarão começa sua principal competição na temporada no dia 14 ou 15 de abril, contra o ABC-RN, no estádio do Café.





O clube também confirmou nesta segunda-feira (27) a contratação do atacante Caio Mancha, que disputou a Série A-2 do Campeonato Paulista pela Portuguesa Santista. Ele se junta outros cinco reforços que já treinam no clube: o goleiro Lucas Frigeri, os zagueiros Guilherme Lacerda e Da Silva, o volante Carlos Jatobá e o meia Vitor Feijão. Além deles, o Tubarão deve confirmar nesta semana as contratações do meia Higor Leite, 29 anos, que virá para sua terceira passagem pelo clube, e do lateral-esquerdo Nicolas, 22, vindo do Cianorte indicado por Gallo.