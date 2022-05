Londrina EC avança em discussão e SAF será criada até junho, comenta Prochet

O Londrina vai criar uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol). A decisão já foi tomada pelo Conselho de Representantes do clube e os associados serão convocados nas próximas semanas para aprovar as mudanças estatutárias necessárias para a criação da empresa. O LEC espera que ao longo do mês de junho todo este processo já esteja finalizado.

O clube alviceleste tem analisado várias propostas e ofertas de grupos investidores brasileiros e também de fora do país. De acordo com o presidente Felipe Prochet, ainda não há uma proposta formalizada, mas alguns modelos estão sendo debatidos internamente na comissão formada exclusivamente para discutir sobre a SAF no Conselho.

"A criação da SAF vai acontecer independentemente se houver uma proposta ou não, até porque o Conselho já aprovou isso. Existem propostas e estão sendo avaliadas e o que for formalizado será levado ao Conselho e posteriormente aos associados", frisou Prochet, em entrevista à rádio Paiquerê 91,7. "A proposta é o mercado que dita. O Cruzeiro queria ficar com 51% da SAF, mas teve que vender 90%. Temos algumas bases e referências e vamos aceitar apenas o que for bom para o clube".