Londrina EC derrota Novorizontino e fica perto do G4

O Londrina venceu o Novorizontino fora de casa pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As novidades para esta partida foram as entradas de Mandaca no lugar do volante Jhonny Lucas; e de Jeferson, que é lateral de ofício, e acabou assumindo a titularidade, confirmando o que Adilson Batista já havia antecipado em sua coletiva pré-jogo. O Alviceleste entrou em campo tentando se aproximar do G4 e abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A jogada do gol que abriu o placar aconteceu pelo lado esquerdo, logo no início do segundo tempo. Caprini tocou para Gegê que chutou para o gol e o goleiro Lucas Frigeri tirou e, na sobra, Mandaca chutou, Douglas Coutinho deu um leve toque e a bola foi para o fundo da rede. Logo depois, em contra ataque, Ronaldo foi para a área do LEC e buscou contato com o goleiro Matheus Nogueira e se atirou ao chão. Apesar do pedido de pênalti, o árbitro Vuaden marcou simulação e deu cartão amarelo para Ronaldo.





O Londrina poderia ter definido a partida logo no primeiro tempo, mas desperdiçou muitas chances de abrir o placar. Naquela etapa o domínio foi todo do Tubarão, que perdeu pelo menos quatro oportunidades claras de gol. Logo no início da partida, aos três minutos de partida, Gabriel Santos entrou na área e finalizou forte na trave do goleiro Frigeri, que não teve reação. Na sequência, Gabriel Santos perdeu outra oportunidade, depois da cobrança de escanteio, mas cabeceou para fora. Aos dez minutos foi desperdiçado outro lance importante. Caprini cruzou e Douglas Coutinho chegou um pouco adiantado, desequilibrado e cabeceou para fora. Aos 17 minutos Gabriel Santos desperdiçou outra chance. Jeferson fez a ultrapassagem pelo lado direito de Mandaca, recebeu a bola e cruzou para Gabriel Santos dentro da pequena área, um passo à frente da marca do pênalti, mas acabou chutando para fora.





Continue lendo na Folha de Londrina.