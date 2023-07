Em jogo de pouca emoção, Londrina EC empata com o lanterna ABC

O Londrina não aproveitou o fato de enfrentar o lanterna ABC e ficou no 0 a 0, na tarde deste sábado (29), na Arena das Dunas, em Natal. Os dois piores times da série B fizeram jus as suas posições e protagonizaram uma partida pobre tecnicamente e de pouca emoção pela primeira rodada do returno.







O LEC contou com a estreia do zagueiro Rafael Vaz, que fez boa partida, mas o resultado mantém o time na penúltima posição, agora com 15 pontos. O Tubarão volta a campo na quarta-feira (2), no estádio do Café, para enfrentar a Chapecoense, outro rival que está na zona do rebaixamento.

Publicidade

Publicidade





JOGO





O Londrina fez bom primeiro tempo e foi melhor que o ABC. Controlou as ações da partida e criou as melhores oportunidades, além de oito escanteios. Foram três chances de finalização de dentro da área. Duas com Zé Vitor e a outra com Danilo Peu, escolha do técnico Eduardo Souza para substituir Iago Dias. O garoto da base fez bom jogo.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: