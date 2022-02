Londrina EC perde para o Rio Branco em Paranaguá

O Londrina Esporte Clube foi derrotado por 2 a 1 pelo Rio Branco, na tarde deste sábado (26), pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense de 2022, no estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá (Litoral).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os donos da casa fizeram dois no primeiro tempo com Jonathan Carlos aos 21 e Xavier aos 31 minutos. O gol alviceleste foi marcado pelo atacante Victor Daniel, aos 13 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o LEC se mantém com 15 pontos em 10 jogos. Na próxima rodada, o Tubarão recebe o Cianorte, no Estádio do Café, no domingo (6), às 16h.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Antes do compromisso pelo estadual, o Alviceleste vai até Ceilândia-DF, enfrentar o Ceilândia, pela 1ª fase da Copa do Brasil, no estádio Abadião, na quarta-feira (2).





Leia mais na Folha de Londrina.