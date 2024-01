Londrina EC é derrotado pelo Cianorte no Paranaense

Apesar de aplicado taticamente e demonstrando força física, o Londrina não conseguiu converter a boa intenção em gol contra o Cianorte, na tarde deste domingo (21), no estádio Albino Turbay. O resultado foi uma derrota diante do Leão do Vale, em gol que saiu de pênalti depois que o zagueiro Luís Felipe “atropelou” de forma desnecessária o jogador adversário dentro da área. Foi a segunda partida em que o Tubarão passou em branco no ataque no Campeonato Paranaense.





A equipe está com apenas um ponto, do empate em 0 a 0 com o Operário na semana passada. O próximo desafio será na quinta-feira (25), às 20h30, contra o Coritiba, no estádio do Café. Antes, o Coxa joga nesta segunda-feira (22), com o São Joseense, no Couto Pereira.

Publicidade

Publicidade





JOGO MOVIMENTADO





Publicidade

O LEC entrou em campo mais ofensivo em relação ao time que estreou na competição. Além de Gabriel Félix no gol, o técnico Emerson Ávila escalou Riquelmy como segundo e volante e Jô no ataque, deixando Rafael Longuine como responsável pela criação. Mas quem chegou primeiro foi o Leão do Vale, com Samuel e Willian. A resposta alviceleste veio na sequência com Calyson, que mandou uma bomba em direção ao gol, porém, a bola foi por cima. Jô também tentou, parando no goleiro Vinícius Mendi.





O Cianorte teve grande chance abrir o placar aos 13 minutos com Vinicius Faria, numa bobeada da defesa. O atacante apareceu bem novamente aos 33 minutos, numa parceria com Willian, que não chegou a tempo na bola, com o gol livre. O LEC também pressionou o adversário com Henrique, no entanto, a bola desviada foi para fora. No finalzinho do primeiro tempo, Jô ainda tentou, mas com o pé descalibrado, desperdiçou.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.