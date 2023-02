Londrina EC empata com o lanterna e deixa torcedor revoltado no Café

O Londrina pressionou, criou oportunidades, acertou a trave, mas só empatou com o lanterna Rio Branco por 1 a 1, na noite de quinta-feira (2), no estádio do Café, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. No fim, o time saiu de campo vaiado pela torcida. Pressionado no cargo, o técnico Edinho não quis conceder entrevista coletiva após o jogo.





Foi a quarta partida do time em casa e o terceiro tropeço, desta vez para o pior time da competição. O Leão da Estradinha somou o seu primeiro ponto e marcou pela primeira vez no Estadual. O LEC permanece em sétimo lugar, com seis pontos e terá agora dois jogos seguidos fora de casa São-Joseense, no domingo (5), e depois o Foz do Iguaçu.

O Londrina iniciou o jogo com quatro alterações e a grande novidade foi a estreia do atacante Hugo Cabral. Dos pés do novo camisa 7 alviceleste saíram as principais jogadas ofensivas do time. Aos três minutos, após boa tabela de Pitbull e Ezequiel, Hugo Cabral finalizou de dentro da área e parou na trave.





Edinho posicionou a equipe com três zagueiros com a entrada de Wendel no lugar de Felipe Vieira e liberou o lateral Ezequiel pela direita.







