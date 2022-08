Londrina EC faz promoção de ingressos para jogo contra o CRB no Café

O Londrina EC iniciou a venda de ingressos para o jogo diante do CRB, que será na terça-feira (30), no estádio do Café.





Os valores são de R$30 e R$50 para os setores de arquibancadas e cativas, reespectivamente. A promoção é válida até às 12h do dia do jogo, 30 de agosto.

Nesta ação promocional, mulheres não pagam. Crianças até 12 anos também não pagam para entrar em qualquer setor do estádio.