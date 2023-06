Londrina EC: PC Gusmão lamenta recuo no segundo tempo

A estreia de PC Gusmão no Londrina não foi da forma como o treinador e a torcida esperavam. O Tubarão sofreu a virada para o Sport e perdeu por 2 a 1, no estádio do Café. Foi a terceira derrota seguida do Alviceleste na Série B.





O terceiro técnico do LEC no Brasileiro ressaltou o bom primeiro tempo da equipe, mas apontou que o time recuou muito na segunda etapa e não conseguiu produzir ofensivamente quando teve a posse de bola.

"Sabíamos que enfrentaríamos uma grande equipe, que vive um momento muito bom. Sabíamos que tínhamos que tirar o espaço e a linha de passe do Sport e no primeiro tempo neutralizamos bem. Mas não podemos baixar tanto a marcação como fizemos no segundo tempo", frisou. "Tomamos o gol de empate em uma bola parada e depois não conseguimos mais jogar. Tínhamos que valorizar um pouco mais a posse da bola e isso é um fundamento que teremos que trabalhar para os próximos jogos".





