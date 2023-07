Londrina EC perde mais uma e segue afundado na ZR

A estreia do técnico Eduardo Souza foi com o pé esquerdo. O Londrina, mais vez, perdeu na Série B do Brasileiro, desta vez para o Guarani, por 2 a 1, na manhã deste sábado (8), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo. O Bugre saiu na frente, o LEC conseguiu buscar a igualdade, mas na reta final do duelo o time paulista virou, depois de converter um pênalti. Agora são nove jogos seguidos do Tubarão sem saber o que é vencer.





O resultado ainda mantém a equipe na zona de rebaixamento, em 17º. Posição que pode piorar até o encerramento da 16ª rodada, com a possibilidade do Alviceleste cair para a lanterna. O Londrina tentará o sonhado reencontro com a vitória no próximo sábado (15), quando recebe o Vila Nova, às 17h, no estádio do Café.

