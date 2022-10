Londrina EC perde para o Guarani e se afasta do G4 da Série B

O Londrina completou quatro jogos sem vencer e se afastou do G4 da Série B ao perder para o Guarani por 1 a 0, na noite de segunda-feira (3), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 33ª rodada. Com a derrota o LEC caiu para o sétimo lugar - foi ultrapassado pelo Sampaio Corrêa, que venceu a Ponte Preta por 2 a 1 e chegou aos 48 pontos, deixando o Ituano em sexto, com 47.





O Tubarão perde fôlego na reta final da Série B - são apenas dois pontos nos últimos 12 disputados - e pode cair até para o nono lugar com o complemento da rodada e ver o sonho do acesso se distanciar. O LEC volta a campo no sábado (8) para enfrentar o Grêmio, no estádio do Café.

Os problemas do Londrina começaram antes da bola rolar no interior paulista. Já no estádio, o atacante Leandrinho apresentou dores musculares e Adilson Batista optou por escalar o volante Pedro Cacho. Após o aquecimento, o zagueiro Saimon teve uma indisposição estomacal e foi substituído por Denilson.





Quando a bola rolou o Guarani foi melhor e esteve mais perto do gol. O LEC teve dificuldades na marcação pelos lados e praticamente nenhuma inspiração ofensiva. O único ataque foi um chute de meia distância do Gegê. O Bugre quase marcou aos 15 minutos: Jamerson acertou o travessão após um bonito chute da intermediária.





A situação ficou ainda mais complicada para o Tubarão aos 31 minutos, quando Caprini foi expulso. O atacante havia recebido o cartão amarelo após uma falta no meio-campo e depois o segundo cartão ao dividir com o volante Richard Ríos. Caprini atingiu as costas do adversário, mas o árbitro Dyorgines Padovani marcou uma cotovelada do londrinense e excluiu o jogador de forma equivocada.





