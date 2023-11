Londrina EC quer continuidade de Fonseca, que cobra garantias para ficar

Com a Série B na reta final e o rebaixamento iminente para a Série C, o Londrina já pensa em 2024. E o planejamento alviceleste começa pela manutenção do técnico Roberto Fonseca. O treinador é o preferido da direção da SM Sports para comandar uma reconstrução da equipe na próxima temporada.





Roberto Fonseca comanda o LEC pela sexta vez na carreira e assumiu o time na 28ª rodada. Apesar da melhora de rendimento, o treinador não deve conseguir evitar a queda da equipe. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (1º), Fonseca foi questionado pela FOLHA sobre uma possível permanência em 2024. O técnico afirmou que qualquer convite do LEC é muito especial, mas cobrou garantias da diretoria para uma possível continuidade do trabalho.

"Ainda não tivemos uma conversa formal, mas me foi perguntado se haveria interesse. Em qualquer circunstância, sempre daria preferência ao Londrina. Mas é preciso ter algo concreto, substancial para que possamos ter um ano positivo. Já estamos no fim da temporada e quando você faz algo com antecedência, sólido, a chance de dar certo aumenta", frisou o treinador.





Roberto Fonseca revelou que logo após assumir o LEC recebeu uma proposta concreta da Portuguesa-SP, mas não aceitou já que havia acabado de chegar ao Tubarão. Para 2024, o técnico tem convites do futebol paulista e do Nordeste, mas vai definir o seu futuro apenas após o fim da Série B.





Para permanecer no Londrina no ano que vem, Fonseca ressaltou que são necessários a formação de um elenco qualificado e a garantia do clube de que não haverá problemas extra-campo, como salários atrasados, algo rotineiro no LEC nas últimas temporadas e que vem ocorrendo agora também.





