Londrina EC se apega ao fator casa e boa fase para deixar tropeço para trás

O elenco do Londrina se reapresenta na tarde desta segunda-feira (5) no Centro de Treinamentos da SM Sports ainda digerindo o resultado do último fim de semana e, principalmente, a postura do time. No sábado (3), o LEC perdeu para o Operário – que estava havia cinco jogos sem vencer e figura a zona de rebaixamento – por 1 a 0. O Tubarão foi inofensivo em Ponta Grossa e pouco lembrou desempenhos recentes da equipe que luta para entrar no G4.





A rodada 28ª da Série B do Brasileiro era perfeita para o Tubarão colar no grupo do acesso. O Vasco, quarto colocado, perdeu para o Brusque, enquanto que o Sport, sexto, levou 2 a 0 do CRB. O Alviceleste segue na quinta posição, com 41 pontos, porém, a distância para Cruzmaltino que poderia ter diminuído para um ponto, caso tivesse vencido no Oeste do Estado, agora está em quatro.

Publicidade

Publicidade





Os jogadores e comissão técnica terão a semana inteira para “arrumar a casa”. O LEC volta a campo somente no sábado (10), quando recebe a Chapecoense, 18h30, no estádio do Café. A equipe catarinense goleou a Ponte Preta, por 3 a 0, e luta para se afastar da área de perigo na tabela. Em 14ª, a Chape acumula dois triunfos, uma igualdade e dois reveses nas últimas cinco rodadas.





A derrota amarga do Londrina – que colocou fim a uma sequência de quatro jogos sem perder - fez a equipe rever velhos fantasmas, como a inoperância dos setores de criação e ataque. A última vez que o Tubarão passou uma partida sem marcar havia sido diante do Vila Nova, 0 a 0, em 12 de agosto. O Alviceleste tem média de praticamente um gol por jogo na competição.





Continue lendo na Folha de Londrina.