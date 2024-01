Londrina EC tem retrospecto favorável contra o Operário, primeiro adversário do Paranaense

O Londrina faz sua estreia no Campeonato Paranaense na próxima quinta-feira (18). O adversário será o Operário Ferroviário, fora de casa, às 19h. Neste ano, o clube alviceleste vai em busca do sexto título da competição - o último foi em 2021.O Londrina faz sua estreia no Campeonato Paranaense na próxima quinta-feira (18). O adversário será o Operário Ferroviário, fora de casa, às 19h. Neste ano, o clube alviceleste vai em busca do sexto título da competição - o último foi em 2021.





Em processo de reformulação do elenco, com novos nomes chegando, o técnico Emerson Ávila vai enfrentar um Operário embalado pelo recente acesso à Série B e reforçado por atletas como o volante Rodrigo Lindoso e o atacante Marcelo Cirino, anunciados na semana passada.



Mas, o retrospecto é favorável para o Tubarão. Na história do Estadual, foram 50 jogos entre os times, com 19 triunfos do Londrina, 16 empates e 15 vitórias do Operário. O LEC marcou 59 gols no clube de Ponta Grossa e sofreu 46 tentos. Das 49 partidas, o alviceleste terminou 13 sem sofrer gols.





Aliás, o Operário é o clube de fora de Curitiba e presente nesta edição do Paranaense que mais enfrentou o Londrina. A assessoria do LEC divulgou o histórico do clube contra os adversários deste ano.







