Londrina EC terá série de treinos para enfrentar o Operário na próxima quinta

Antes da estreia no Campeonato Paranaense contra o Operário na próxima quinta-feira (18), o técnico do Londrina EC, Emerson Ávila, organizará quatro sessões de treino para o jogo inaugural no Estadual.







A equipe principal do Londrina Esporte Clube irá jogar às 19h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Oeste).





Além das quatro sessões de treinos antes do duelo contra o clube dos Campos Gerais, haverá mais duas sessões antes do confronto diante do Cianorte, no domingo (21), às 16h, no Estádio Albino Turbay, em Cianorte.

Confira abaixo a agenda.