Londrina EC termina primeira fase do Paranaense com vitória de 1 a 0 contra o Cianorte

O Londrina se despediu da primeira fase do Campeonato Paranaense, na quente tarde deste domingo (6), com vitória por 1 a 0 em cima do Cianorte, no estádio do Café. A partida foi fraca e reforçou a apatia alviceleste vista em outros compromissos recentes, como na eliminação precoce na Copa do Brasil e nas últimas rodadas do Estadual. O gol do triunfo só saiu depois dos 30 minutos da etapa complementar e dos pés do atacante Caprini.

O Tubarão terminou em sexto lugar na tabela, somando 18 pontos. Nas quartas de final terá pela frente o Athletico, que venceu o FC Cascavel por 4 a 3, fora de casa. O LEC teve 54,5% de aproveitamento, com cinco triunfos, três igualdades e três reveses. O confronto de ida será no próximo domingo (13), no Café. O Cianorte ficou na sétima colocação e tentará um vaga na semifinal enfrentando o vice-líder Coritiba.





Segundo Edinho, treinador do sub-20 e que ficou à beira do gramado interinamente neste domingo depois da demissão de Vinícius Eutrópio, o desafio foi recuperar a confiança dos atletas, que no meio da semana participaram da desclassificação na Copa do Brasil. “Eles sabiam que iam sofrer pressão, cobrança e se superaram emocionalmente, porque qualidade o time tem. Existem alguns atletas experiente no elenco também. Estão de parabéns, têm alguns aspectos que dá para corrigir, mas foi uma apresentação boa, positiva. Somente eles mesmos poderiam apagar a última imagem que tinham deixado”, avaliou.





PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros 45 minutos foram movimentados, mas de baixíssimo nível técnico e com um LEC desorganizado. O Londrina teve mais posse de bola na parte inicial e viu um adversário recuado, entretanto, conforme o tempo foi passando, o Cianorte deixou o duelo mais igual. O Alviceleste teve a oportunidade de abrir o placar aos 17 minutos, após Salatiel receber bom lançamento que veio pelo lado direito do campo, porém, o atacante cabeceou no meio do gol e deixou a defesa fácil para o goleiro Gleibson.





A resposta do Leão do Vale veio dois minutos depois e Matheus Nogueira cresceu em cima do atacante do time da região Noroeste. Alan Grafite também teve chance de balançar a rede, mas mandou para a linha de fundo. No finalzinho, o Tubarão criou jogada perigosa em contra-ataque, com Salatiel sendo derrubado na hora da finalização e a poucos metros da entrada da área. O árbitro sinalizou pênalti e João Paulo cobrou e chutou por cima do travessão.





