Adilson Batista é anunciado como novo técnico do Londrina EC

Após o apito final da vitória do Londrina por 1 a 0 sobre o Cianorte, no estádio do Café, neste domingo (6), o gestor do clube, Sérgio Malucelli, anunciou que Adilson Batista será o novo treinador alviceleste para a sequência do Paranaense e, principalmente, para a disputa da Série B do Brasileiro. O técnico deve chegar à cidade nesta segunda-feira (7) e começar os trabalhos oficialmente no centro de treinamentos da SM Sports na terça (8).

“Hoje ele está sem empresário. Vimos vários treinadores e optamos por ele pela proximidade, conhecimento, experiência de Série A e disputou a Série B. Pode ajudar bastante pela experiência”, destacou o mandatário londrinense. Batista chega no lugar de Vinicíus Eutrópio, que foi demitido com dois meses de serviço na última quarta-feira (2), na derrota por 1 a 0 para o Ceilândia-DF, na primeira fase da Copa do Brasil, o que levou à eliminação do time.





Adilson Batista está desempregado desde março de 2020, quando foi demitido pelo Cruzeiro diante de uma sequência negativa, com apenas uma vitória em nove jogos disputados. Natural de Adrianópolis, cidade da região Sudoeste do Paraná, Batista foi zagueiro revelado pelo Athletico na época de jogador.





Como treinador teve passagens pelo Ceará, América Mineiro, Vasco, Joinville, São Paulo, Santos, Corinthians, Grêmio e Paraná, entre outras equipes. Foi bicampeão Mineiro em 2008 e 2009, campeão Catarinense, em 2006, e campeão Potiguar, em 2002. No ano passado sofreu um infarto e precisou passar por dois cateterismos em um hospital de Curitiba, conseguindo se reestabelecer algumas semanas depois.

Em entrevista à Rede Globo, no primeiro semestre de 2021, ele revelou que é torcedor do Athletico. O Furacão, inclusive, é o próximo adversário do LEC nas quartas de final do Estadual. O duelo vai marcar a estreia dele no Londrina.





