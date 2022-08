Após vitória sobre o CRB, Adilson Batista elogia elenco e persistência do Londrina EC

O Londrina encostou de vez no G4 da Série B após vencer o CRB por 1 a 0, na noite de terça-feira (30), no estádio do Café, pela 27ª rodada do Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo lateral Alan Ruschel, aos 45 minutos do segundo tempo.







Com a vitória, o Tubarão subiu para 41 pontos e tem apenas um a menos que o Vasco, quarto colocado. O time carioca entra em campo nesta quarta-feira (31), às 19h, em São Januário, para enfrentar o Guarani, no fechamento da rodada.



O técnico Adilson Batista parabenizou o grupo pela vitória e a luta e elogiou a persistência da equipe. "Temos que acreditar, vivenciar o jogo e insistir sempre. Tenho que enaltecer e parabenizar pelo comportamento deles", frisou. O comandante alviceleste ressaltou também a importância dos jogadores que entraram no decorrer da partida.







"O Emerson Souza entrou bem e conseguimos ter um comportamento melhor naquele momento. O Matheus Lucas e o Danilo também entraram bem. Colocamos o Nadson nos 10 minutos finais e fizemos por merecer a vitória pelo volume e pelas oportunidades", ressaltou.







O Londrina volta a campo no sábado (3) para enfrentar o Operário, às 20h30, no estádio Germano Krüger. O Operário é o 18º colocado, com 27 pontos. Para esta partida, o LEC terá o retorno do volante João Paulo, que estava suspenso.







