Londrina EC vai em busca de 'jogo perfeito' contra o Vasco no Café

Se depender dos números e do desempenho, Londrina e Vasco têm tudo para fazerem um grande jogo neste sábado (18), às 16h, no estádio do Café. Em ótimos momentos, os rivais se enfrentam pela 13ª rodada da Série B.

Enquanto o Cruzmaltino pode ir para a vice-liderança, o Tubarão tenta se aproximar do G4. Se a caminhada alviceleste ainda não traz confiança total ao torcedor, não há o que reclamar da campanha dentro de casa. No Café, o LEC tem feito bons jogos, pressionado os adversários e ainda não perdeu. São três vitórias e três empates até aqui. O Londrina é o 10º colocado, com 15 pontos.





Do lado carioca, está em jogo a manutenção da invencibilidade. O Vasco é o único que ainda não perdeu no Brasileiro - seis vitórias e seis empates - e vem de triunfo sobre o líder Cruzeiro. Ocupa a terceira posição, com 24 pontos, e, se vencer no Café, ultrapassa o Bahia na classificação. Sofreu apenas cinco gols em 12 jogos.

"O time vem melhorando, vem crescendo e estou confiante. Temos feito bons jogos, mas precisamos diminuir a margem de erros, principalmente nos gols sofridos. Não precisamos ter medo de ninguém, mas sim personalidade e acreditar", afirmou o técnico Adilson Batista.

Em 2021, o LEC venceu os dois jogos contra o Vasco - 2 a 1, em São Januário, e 3 a 0, no Café, na última rodada, quando a vitória evitou a queda para a Série C. No Alviceleste, todos, no entanto, sabem que a realidade para a partida deste sábado é bem diferente do último confronto.





