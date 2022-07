Londrina EC vai em busca dos pontos perdidos na Série B

Para reagir na reta final do primeiro turno da Série B o Londrina terá necessariamente que pontuar fora de casa. Nas quatro últimas rodadas, três delas serão como visitante, condição em que o Tubarão tem uma das piores campanhas do Brasileiro.

O tropeço diante do CSA, no sábado (2), no estádio do Café, frustrou os planos do alviceleste, que viu o seu rendimento em casa cair e perdeu a oportunidade de se aproximar das primeiras posições. O Alviceleste fechou a 16ª rodada em 13º, com 19 pontos, muito mais próximo da zona do rebaixamento do que do G4. Em nove jogos no Café, são quatro vitórias, quatro empates e uma derrota. O aproveitamento caiu para 59%.

O LEC volta a campo na terça-feira (5) para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, em jogo adiado da 10ª rodada, que deveria ter ocorrido no final de maio. Em seguida encara o Sport, no Recife, no sábado (9), depois pega o Ituano, no interior paulista, e só volta para o Café na última rodada do turno, quando recebe o Sampaio Corrêa. Como visitante, o Londrina é o 18º, com apenas três pontos conquistados em seis partidas. O aproveitamento é de 16%.







"Deixamos escapar alguns pontos dentro de casa e agora temos três jogos fora. Vamos pensar primeiro na Chapecoense, que vem de vitória, e o nosso desgaste é maior porque jogamos um dia depois e temos a viagem", frisou o técnico Adilson Batista. "Vamos buscar colocar aqueles que estiverem em melhores condições, do ponto de vista físico, para tentar recuperar estes pontos".





