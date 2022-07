Londrina empata com Ituano sem gols em jogo fraco neste sábado

Em um jogo sonolento, o Londrina empatou com o Ituano sem gols no final desta manhã, em Itu, e encerra o giro de três jogos fora de casa com 4 pontos na bagagem. E espera encerrar o primeiro turno da Série B com vitória na próxima terça-feira (19), quando receberá o Sampaio Corrêa, no estádio do Café, pela 19ª rodada. Com o resultado, o Tubarão sobe uma posição na tabela, vai a 10º, com 23 pontos, mas ciente de que pode perdê-la porque ainda restam seis jogos para o complemento da 18ª rodada.

O empate contra o Ituano pode ser considerado um mal menor dada a semana turbulenta que o clube viveu, com alguns jogadores ameaçando greve por conta de salários atrasados. O gestor de futebol, Sérgio Malucelli, disse que quitou as pendências, mas reconheceu que ainda há direitos de imagem a serem pagos.

Apesar de ter a menor folha salarial da Série B, cerca de R$ 550 mil, o Tubarão não consegue arrecadar o suficiente para manter o equilíbrio financeiro. Não bastasse tudo isso, o gestor escancarou a má relação com a direção do clube ao criticar os dirigentes alvicelestes em entrevista concedida à Paiquerê 91,7 na quinta-feira (14).