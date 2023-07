Londrina Futsal Feminino sofre revés para clube russo nas quartas de final

A equipe do Londrina Futsal Feminino enfrentou a equipe russa do Normanochka, na noite deste sábado (8), na Arena Albertina Salmon, em Paranaguá (Litoral do estado), pelas quartas de final da Copa Mundo de Futsal Feminino e foi superado pelo placar de 1 a 0.





Com o resultado, o LEC dá adeus a competição internacional. Agora, o foco volta para a Liga Feminina de Futsal, quando as meninas do Tubarão enfrentam o Stein Cascavel, na sexta-feira (14), no Ginásio Moringão.

O único gol da partida aconteceu com 09:49 com Samoilova. Na segunda etapa, a equipe londrinense buscou o gol, teve boas chances, mas a bola insistiu em não entrar. (Com informações do Londrina EC)