Londrina perde para o Vila Nova e se mantém na ZR

O Londrina aumentou o seu drama na Série B e dependerá de um milagre na última rodada para não cair para a Série C.



A derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, noite de sexta-feira (19), em Goiânia, manteve o LEC na zona do rebaixamento e sem depender das suas forças para evitar a queda.



Pela terceira vez nas últimas rodadas o Tubarão entrou em campo dependendo de uma vitória para sair da ZR, já que o Remo havia empatado com o Vasco por 2 a 2, em São Januário, e seria ultrapassado pelo Alviceleste em caso de vitória em Goiânia.

Mas o Londrina tropeçou nas suas limitações e segue em 17º, com 41 pontos, um a menos que o time paraense. O LEC ainda pode perder a posição para o Vitória (18º, 40 pontos), que joga na segunda-feira (22) contra o CRB, em Maceió. Na última rodada, no dia 28, o Tubarão tentará o milagre para se manter na Série B diante do Vasco, no Café.





Terá que vencer e torcer contra seus rivais diretos - o Remo recebe o Confiança; a Ponte Preta (15º, 43), que neste sábado enfrenta o time sergipano em Aracaju, vai encarar o Coritiba em Campinas; e o Vitória terá pela frente o Vila Nova em Salvador.





O Londrina até começou bem o jogo e dominou os 20 minutos iniciais. Aos sete, Mossoró quase marcou. O chute, que tinha endereço, foi travado por Moacir dentro da grande área.





Aos poucos, no entanto, o Vila Nova foi ganhando espaço e terreno e o LEC cometendo erros infantis. Aos 36, após troca perigosa de passe na entrada da área, a bola foi recuada para o goleiro César, que não dominou e por pouco não tomou um frango.





