Londrina prioriza qualificar o ataque para a Série B

A eliminação nas quartas de final do Campeonato Paranaense frustrou alguns objetivos do Londrina na temporada. Além de ficar fora da briga pelo bicampeonato, o clube perdeu a chance de garantir de forma antecipada a vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

Por outro lado, o técnico Adilson Batista ganha mais tempo para preparar a equipe visando o início da Série B. Serão quase três semanas de trabalho até a estreia diante do Náutico, no dia 9 de abril.

Com apenas 15 dias à frente do comando alviceleste, o treinador conseguiu organizar melhor o sistema defensivo, que teve bom desempenho na Arena da Baixada, apesar da derrota nos pênaltis. No entanto, ficaram visíveis as poucas opções de ataque que existem no elenco. A baixa qualidade demonstrada pelos atacantes nestes primeiros meses do ano se evidenciou nos dois duelos diante do rubro-negro.





Faltam poder de criação ao time e força ofensiva. Adilson Batista reconheceu esta realidade e ressaltou que na Série B o Londrina precisará ser propositivo também e não apenas se defender.





"Na Série B, muitas vezes teremos que propor o jogo, sair um pouco mais diante de adversários também tradicionais. Claro que queremos jogadores que tenham mais qualidade, mas com a intensidade e a dinâmica que o jogo hoje pede", frisou. "Precisamos trabalhar para no momento em que tivermos em dificuldade no jogo termos uma saída mais qualificada e isso é o meu objetivo também".

