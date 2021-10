Londrina terá cinco sessões de treinos antes do duelo contra o Confiança

O Londrina Esporte Clube retomou a agenda de treinos na manhã desta segunda-feira (25) no CT da SM Sports. Serão cinco sessões de atividades dedicadas ao desafio das 18h30 de sábado (30), quando o Tubarão enfrenta o Confiança, no estádio Batistão, em Aracajú-SE, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A agenda tem mais uma movimentação nesta segunda-feira (25), uma na terça (26), uma na quarta (27) e uma na quinta (28), antes da viagem para o Nordeste.



Agenda







Segunda-feira, 25 de outubro:

09h30: Treino no CT

15h30: Treino no CT

Terça-feira, 26 de outubro:

15h30: Treino no CT

Quarta-feira, 27 de outubro:



15h30: Treino no CT





Quinta-feira, 28 de outubro:

15h30: Treino no CT