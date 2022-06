Londrinense Fernandinho é oficialmente apresentado no Athletico-PR

O Athletico-PR apresentou oficialmente o volante londrinense Fernandinho nesta segunda-feira (27) . O meio-campista, que fez carreira no Manchester City (Inglaterra), chegou dizendo que deseja encerrar a carreira no Furacão.

“É uma tarde especial para a nossa instituição. O Fernandinho está realizando um sonho do Athletico-PR. Mantivamos contato por todos estes anos, desde que ele foi muito cedo, vendido para o Shakhtar [Ucrânia]. Acompanhamos a sua carreira espetacular”, pontuou o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia.

“Estou realizando um sonho, um desejo pessoal, de voltar ao Athletico-PR. Encerrarei minha carreira jogando apenas por três clubes, dois na Europa e um no Brasil. O coração falou mais forte neste momento. Tivemos propostas de muitos clubes de todo o mundo, mas a decisão mais sensata era voltar para casa”, comentou o jogador, que vai vestir a camisa 5 do time do Paraná.