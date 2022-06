Marca do Londrina EC vale até R$ 35 milhões, aponta estudo

O Conselho de Representantes do Londrina aprovou o estudo que apresentou o valor da marca do LEC. O valuation do Tubarão é de até R$ 35 milhões. O montante será parâmetro para o clube negociar a venda da sua futura SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

O levantamento foi encomendado pelo LEC e realizado pela consultoria especializada no assunto. Apresentado na última semana aos conselheiros, o estudo foi aprovado quase por unanimidade - apenas dois votos contrários. Um dos parâmetros utilizados pela empresa para determinar o valuation alviceleste foi a arrecadação do clube no ano passado. Este método é usado por diversos outros clubes e o cálculo é de duas vezes e meia o valor da arrecadação. Em 2021, o LEC faturou R$ 15 milhões.



"É difícil falar de valor quando envolve paixão, afeto. Mas consideramos um valor interessante e dentro do que o mercado avalia. Foi feito baseado apenas no faturamento, já que não temos patrimônio e os jogadores pertencem a SM Sports", explicou o presidente Felipe Prochet, em entrevista a rádio Paiquerê 91,7. "É preciso fazer algumas considerações porque este valor é no melhor dos cenários. Em caso de dívidas, o passivo é retirado deste valor".





