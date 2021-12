Mbappé faz dois, PSG vence Monaco e dispara no Francês

Mbappé foi o grande nome do Paris Saint-Germain ao marcar os dois gols na vitória por 2 a 0, neste domingo (12), sobre o Monaco, partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Francês e realizada na capital francesa.



O triunfo faz com que a equipe de Neymar, Messi e Mbappé chegue aos 45 pontos, 13 a mais do que o vice líder Olympique de Marselha, que chegou ao segundo lugar ao vencer na rodada o Strasbourg por 2 a 0.

Na próxima rodada o PSG jogará pela Copa da França, diante do Feignies, no dia 19, mesmo data e mesma competição do confronto do Monaco contra o Red Star FC.



Pouco tempo depois do início da partida o Monaco quase já abriu o placar. Diop tabelou com Ben Yedder e chutou forte cruzado, com a bola passando por Donnarumma e acertando a trave da meta defendida pelo goleiro italiano.



Aos 10 minutos o árbitro marcou pênalti para os donos da casa após consultar o VAR. Na cobrança Mbappé bateu bem, não deu chances para o goleiro Nubel, e deixou o líder do campeonato com a vantagem no marcador.

O atacante francês marcou o seu segundo gol na partida nos minutos finais do primeiro tempo. O tento saiu muito pela grande jogada de Messi, que conseguiu puxar a marcação e encontrar Mbappé livre pelo lado esquerdo da área.