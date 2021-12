Piqué liga alerta no Barça após outro jogo sem vencer e diz que a situação é 'crítica'

O Barcelona tomou um gol no fim e empatou por 2 a 2 contra o Osasuna, neste domingo (12), pelo Campeonato Espanhol. Após mais um jogo sem vitória, o zagueiro Gerard Piqué ligou o alerta da equipe.



"É urgente ganhar porque a situação é crítica. O jogo estava bom, mas nos vamos com apenas um ponto e temos que começar a somar de três em três", afirmou ao término da partida.



"O nosso objetivo é a curto prazo, pensar no jogo seguinte. No longo prazo, todos esses jovens vão ser muito bons para o clube. Mas agora é ganhar e ganhar", acrescentou o experiente zagueiro catalão.



Com o empate de hoje, o Barcelona foi a 24 pontos e está apenas na oitava colocação do Campeonato Espanhol - 16 atrás do rival e líder isolado Real Madrid.

O clube catalão vive um momento complicado, de crise financeira e reestruturação esportiva após a saída de Lionel Messi e a chegada do ídolo Xavi no comando da equipe.



"É complicado começar uma nova era, como disse Xavi. A prioridade é começar a somar de três em três para não nos descolarmos mais do que estamos. Estávamos com os três pontos e deixamos escapar", explicou Piqué.