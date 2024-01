Melo diz que Corinthians terá R$ 1 bilhão em patrocínios 'em até um mês'

Carille não conta com titular em estreia e testa substituto no Santos

"Sou transparente. Se eles têm dúvidas, podem me procurar, atendo a todos. Sobem no escritório sem câmeras, sem nada. Os contratos estão lá e somos transparentes de verdade. Levantar a empresa, ver patrimônio", afirmou.

"Nos equipararemos com os europeus sobre o patrocínio. Fecharemos R$ 1 bilhão de patrocínio em até um mês. Falam que falo muito, mas posso provar", disse em participação no programa Jogo Aberto.

O que mais Melo disse

"São parcerias de placas, contrato de cinco anos. É a Brax. Assinamos com a Brax nesta quarta-feira (17), aumentando de R$ 200 milhões, foi uma briga interna. A camisa sempre teve valor enorme, agora numa gestão com a lisura. Acreditaram, chegaram no preço que gostaríamos. R$ 240 milhões divididos em cinco anos".

Publicidade





"Pagamos mais de R$ 70 milhões em dívidas em 12 dias. Complicado para contratar jogador. O Corinthians tem seu nome manchado por uma gestão que vinha há muito tempo. Temos que contratar com grande porcentagem à vista. Assinei um contrato nesta quarta-feira (17) com 50% de multa, para terem uma noção. Nossa camisa ia valer R$ 200 milhões e vai valer até R$ 250 milhões em maio ou junho. Não é fácil, principalmente em contratação".





"Estou cuidando do Corinthians, do resto os outros cuidam. A minha preocupação é com a gente, não temos dia ou hora. Saí uma da manhã de Campinas e às 8h estava no escritório do clube social. Não me preocupo com A, B ou C. Me preocupamos em reestruturar o Corinthians".





"Sou transparente. Se eles têm dúvidas, podem me procurar, atendo a todos. Sobem no escritório sem câmeras, sem nada. Os contratos estão lá e somos transparentes de verdade. Levantar a empresa, ver patrimônio. A nova patrocinadora dá luva, antecipa alguma coisa. Paga a primeira agora. Se não pagar a segunda, a gente rescinde. Está em todos os contratos, é praxe. É o maior valor da América Latina, é astronômico. Corinthians é o maior do Brasil e do mundo. Nos equiparemos com os europeus sobre o patrocínio. Fecharemos R$ 1 bilhão de patrocínio em até um mês. Falam que falo muito, mas posso provar".