Michael faz golaço pelo Flamengo, mas América-MG busca empate

Com o time cheio de reservas, o Flamengo chegou a ficar perto da vitória com um golaço de Michael aos 43 minutos do segundo tempo no jogo deste domingo (26). No entanto, nos acréscimos, sofreu o empate do América-MG e a partida terminou com o placar de 1 a 1 no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

Com isso, o time rubro-Negro se manteve distante do líder Atlético-MG, que sábado (25) também empatou, num placar de 0 a 0 com o São Paulo.







Agora o time do técnico Renato Gaúcho vira a chave para a decisiva partida contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, válida pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores. Na ida, no Maracanã, o Flamengo venceu por 2 a 0 e construiu uma boa vantagem.



Já o América-MG segue em situação delicada na luta contra o rebaixamento e visita no próximo sábado (2) o Cuiabá.



Em boa parte da partida o jogo foi sonolento. Porém, da metade da etapa final para o fim, muito por conta das substituições, o duelo ganhou ânimo com ambas as equipes criando bastante. O empate, no entanto, foi o resultado mais justo.