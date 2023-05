Moccelin reconhece mudança de postura do Londrina EC

Principal contratação do Londrina para a série B, Paulinho Moccelin tem se mostrado uma peça fundamental para o clube dentro e fora de campo. Com a experiência de já ter jogado várias temporadas a competição, o atacante, após ter feito cobranças fortes no elenco pelos maus resultados no início do Brasileiro, agora ressalta a mudança de postura do grupo e a melhora no ambiente após a troca no comando técnico.





Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (17), no CT da SM Sports, o jogador lembrou das três partidas ruins que o time fez fora de casa e das cobrança após a derrota para o Atlético Goianiense. "Eu cobrei que precisávamos ter espírito da série B, que tem jogos difíceis, com adversários qualificados e times de camisa também. Em Goiânia, o Atlético estava com este espírito e nós parecíamos que estávamos lá só por estar", frisou. "E mudou porque conseguimos colocar uma outra cara e agora estamos entendendo o que é uma série B".





Com participação decisiva nos 3 a 0 sobre a Ponte Preta, o atacante reconheceu que a vitória e também a mudança no comando técnico trouxeram um novo clima no dia a dia do clube. Após a saída de Alexandre Gallo, o técnico interino Edson Vieira estreou justamente na última partida, quando o LEC quebrou um jejum de quatro jogos sem vencer.