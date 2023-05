Londrina EC quer mudar escrita de pior visitante contra o Tombense

O Londrina terá mais uma chance para pontuar fora de casa na Série B e deixar para trás a pior campanha como visitante até aqui do Brasileiro. O Tubarão encara o Tombense, na sexta-feira (19), em Muriaé (MG), às 19h, no estádio Soares de Azevedo.





Será o quarto jogo longe do estádio do Café e o Alviceleste acumula três derrotas. Perdeu para a Chapecoense por 3 a 0, o Vitória por 2 a 0 e para o Atlético Goianiense por 2 a 1. Este desempenho deixa o LEC com a pior campanha como visitante entre os 20 participantes da Série B.

Outras três equipes também não pontuaram fora de casa: Juventude, Tombense e Ituano. No entanto, o LEC acumula um saldo negativo de seis gols, ficando atrás dos concorrentes. Pontuar pela primeira vez fora de casa será essencial para o Tubarão subir na classificação. O Londrina ocupa a 12ª posição, com sete pontos.





Na zona do rebaixamento, em 18º, com quatro pontos, o Tombense fez três partidas como mandante e tem uma vitória, um empate e uma derrota, aproveitamento de 44%. O time mineiro vem de três derrotas seguidas na Série B e na última rodada perdeu para o Ceará por 2 a 0, em Fortaleza.





