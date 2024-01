Mulher que alega ser filha de Pelé pede exumação do corpo do ex-jogador

A piauiense que alega ser filha de Pelé, Maria Socorro Azevedo está pedindo a exumação do corpo do ex-jogador que morreu em dezembro de 2022. Após resultados divergentes em exames de paternidades realizados pelos filhos do ídolo e a Maria, o advogado Marcos Fernando dos Santos - que a representa - afirmou que solicitou à Justiça uma nova análise e, agora, aguardam a decisão da juíza responsável.

O QUE ACONTECEU

Pelé deixou em testamento a possibilidade de ter outra filha. Ele respondia na Justiça por uma ação promovida por Maria do Socorro desde o ano de 2019.



Filhos de Pelé, Edinho Nascimento e Flávia Christina aceitaram fazer um teste de DNA logo após a leitura do testamento - antes de discutirem a partilha de bens. Maria do Socorro, que tem 60 anos de idade, realizou em um laboratório e os filhos do Rei fizeram o exame em outra clínica.

O primeiro resultado deu negativo e o laudo de uma contraprova é aguardado. O procedimento está sendo realizado em uma clínica particular de São Paulo.



Segundo o advogado de Maria do Socorro, o teste que a piauiense fez deu conclusões favoráveis à paternidade de Pelé, enquanto a análise do laboratório onde Flávia e Edinho realizaram mostrou um resultado "totalmente negativo" de parentesco.

A diferença de resultados intrigou Maria do Socorro e sua defesa que, inclusive, quebraram o acordo de confidencialidade. A mulher e seu advogado, então, pediram à Justiça a exumação do corpo de Pelé para a realização de mais um exame.



Não temos outra alternativa. O pedido de exumação será protocolado nos próximos dias. Tratamos de forma quase que pessoal com os filhos dele e seus representantes, mas no nosso resultado deu grande possibilidade de parentesco e na análise deles deu totalmente negativo. A gente só quer resolver a situaçãoMarcos Fernando dos Santos Sousa, advogado de Maria do Socorro.

O OUTRO LADO



Procurados pela reportgem, Flávia Christina afirmou que a família "não tem nada a declarar" sobre o fato. Enquanto isso, Edinho não atendeu ligações ou respondeu as mensagens da reportagem.

Além de Edinho e Flávia, Pelé é pai de Kely Nascimento, dos gêmeos Joshua e Celeste, Sandra Regina e a enteada Gemima, considerada filha socioafetiva.



Edinho foi ordenado o inventariante de Pelé com o aval dos irmãos após a viúva Marcia Aoki abrir mão da função. O ex-goleiro pediu para administrar a herança do pai, argumentando estar mais familiarizado com os negócios da família. Em setembro, eles também concordaram com a inclusão de Gemima, enteada do Rei do Futebol, entre os herdeiros.





