Quem são os jogadores afastados pelo Fluminense

John Textor, do Botafogo, diz em CPI do Senado que há manipulação de resultados no esporte

John Textor, empresário norte-americano é o sócio-majoritário do Botafogo SAF, depôs nesta segunda-feira (22) à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Senado Federal, que investiga manipulação de resultados do futebol e fraudes de apostas esportivas.