Palmeiras faz 5 no Cerro Porteño pela Libertadores com gol de bicicleta de Rony

O Palmeiras bateu o Cerro Porteño (Paraguai) por 5 a 0, na noite de quarta-feira (6) no Allianz Parque, em São Paulo, e foi para as quartas de final da Copa Libertadores, quando terá um clássico brasileiro com o Atlético-MG, que passou pelo Emelec (Equador).

A equipe do técnico português Abel Ferreira chegou ao jogo com a vantagem de ter triunfado por 3 a 0 no confronto de ida. No entanto, não foi motivo para que o Verdão adotasse uma postura acomodada.

O Palmeiras começou sem arriscar muito na etapa inicial, marcando apenas uma vez graças a gol contra de Samudio aos 36 minutos depois de Raphael Veiga levantar a bola em cobrança de falta.





Na etapa final, no entanto, o Verdão ligou o modo rolo-compressor e marcou quatro gols em poucos minutos. Aos 27 minutos, o goleiro Weverton fez lançamento longo. Rony desviou para Mayke, que devolveu para o camisa 10 bater na saída do goleiro Jean.





Dois minutos depois, Rony surgiu no papel de garçom, tocando de calcanhar para Breno Lopes deixar o dele. Aos 32, foi a vez do zagueiro Gustavo Gómez marcar de cabeça em cobrança de escanteio de Wesley.

Para fechar com chave de ouro, Breno Lopes cruzou para Rony, que acertou uma bicicleta aos 32 minutos. O atacante costumava há tempos tentar, ao menos uma vez por partida, marcar o gol de bike. Com este tento, o camisa 10 ampliou a liderança como maior artilheiro do Verdão na história da competição, com 18 marcados.





O Palmeiras se volta para o Brasileiro, em que vai tentar retomar o caminho das vitórias no próximo domingo (10) diante do Fortaleza no estádio do Castelão às 18h.