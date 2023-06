PC Gusmão muda e sinaliza Londrina EC com três zagueiros

O técnico Paulo César Gusmão deve alterar a forma do Londrina jogar para a partida contra o Sport, domingo (4), às 18h, no estádio do Café. O jogo marca a estreia do treinador no comando alviceleste. A tendência é que o Tubarão entre com uma formação com três zagueiros.







Preocupado em melhorar o desempenho defensivo do LEC, PC vem ensaiando um time com três defensores e liberando os laterais para atacar. Nos primeiros treinos que comandou no clube, Gusmão escalou Gabriel, Da Silva e Xandão. Um dos mais experientes do elenco, Xandão começou a série B como titular, mas depois perdeu a posição justamente para Da Silva.







