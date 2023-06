PC Gusmão: Primeira meta é deixar Londrina EC equilibrado no ataque e na defesa

A chegada de Paulo César Gusmão é mais uma tentativa da direção do Londrina de dar um rumo para o time dentro da Série B. Com pouco tempo de trabalho, o novo treinador tem vários desafios pela frente para voltar a fazer o Tubarão competitivo. O técnico assumiu na última terça-feira e estreia no domingo (4), diante do Sport, às 18 horas, no estádio do Café.





Além de fazer o time voltar a ganhar - são apenas três vitórias em nove jogos -, PC terá alguns gargalos a resolver. O LEC mostra fragilidade na defesa e pouca eficiência no ataque. Há indefinições em relação a algumas posições. Vários jogadores já foram testados nos setores, mas ainda há lacunas a serem preenchidas, como o dono da camisa 9.

"A nossa busca será por um time equilibrado tanto nas ações ofensivas quanto defensivas", frisou o treinador na sua primeira entrevista coletiva. O Londrina tem a terceira pior defesa da Série B, com 14 gols sofridos, ficando à frente apenas do lanterna ABC, que levou 17 gols, e Avaí, outro na zona do rebaixamento, e foi vazado 15 vezes.





"O sistema defensivo é uma prioridade", afirmou Gusmão. "Precisamos estar equilibrados do ponto de vista defensivo, com a linha de quatro, dos volantes. Quando você não tem a bola é necessária organização para dificultar a vida do adversário em chegar a sua área", apontou.





