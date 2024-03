Por que Galoppo sumiu no São Paulo?

O argentino Giuliano Galoppo não entra em campo pelo São Paulo há cinco jogos. O meia retornou de lesão cercado de expectativa e chegou a marcar um golaço, anulado pelo VAR em lance polêmico, mas parece não ter convencido Thiago Carpini.



Galoppo está fora por opção técnica. Carpini chegou a tirá-lo até do banco de reservas contra a Inter de Limeira devido ao limite de estrangeiros.

O meia não tem nenhum tipo de problema físico e vem treinando normalmente. A diretoria do São Paulo vê o jogador como importante para o ano e não pretende negociá-lo.



O argentino foi titular em cinco jogos na temporada, mas segue sem ser utilizado em sua posição preferida. Galoppo jogou pelo lado, como camisa 10 e até de segundo atacante durante alguns minutos, mas nunca na posição que exercia no Banfield (Argentina).



Galoppo foi contratado após se destacar como segundo volante ou terceiro homem de meio-campo, uma espécie de camisa 8, função nesta quinta-feira (14) exercida por Alisson. Rogério Ceni também utilizava Galoppo em outras funções, enquanto Dorival não chegou a ter o meia à disposição.



A volta do argentino era cercada de expectativa após grave lesão. Ele iniciou a temporada com gol de pênalti e um golaço anulado em lance que o São Paulo entende que foi prejudicado diante do Mirassol. Galoppo também converteu um dos pênaltis no título da Supercopa.