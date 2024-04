Globo libera, e Galvão vai à Record homenagear Ayrton Senna

Galvão Bueno fará sua primeira aparição na Record no próximo fim de semana. O narrador foi liberado pela Globo para participar de um documentário sobre a morte de Ayrton Senna, que completa 30 anos na semana que vem.



A produção é do jornalista Roberto Cabrini. O doc chamado de "Senna 30 anos: o dia que ainda não terminou" contará a história do ponto de vista de Cabrini, que foi o jornalista responsável por dar a notícia da morte ao público brasileiro, quando era contratado da Globo.

Galvão tem contrato de exclusividade em TV aberta com a Globo, e por isso, a participação dependia de um ok da emissora, que passou a ter uma boa relação nesta questão com a Record. No ano passado, por exemplo, Ana Maria Braga foi liberada para ser homenageada.



No documentário, Galvão falará da sua relação de amizade com Ayrton Senna e de como viveu o dia da morte do Senna, ocorrida no Grande Prêmio de Ímola, em 1º de maio de 1994.

Cabrini também viajou para diferentes países para encontrar os principais personagens desta história em outros países. Para o jornalista, trata-se de uma investigação de 30 anos que, agora, chega a seu ponto máximo.

"Voltar a Imola e ao hospital Maggiori e refazer os passos de Ayrton Senna naquele fim de semana trouxe muitas emoções viscerais, daqueles que sentem no fundo da calma mesmo com a necessidade de um distanciamento para o bom exercício do jornalismo", diz Cabrini à reportagem.



"São praticamente 30 anos investigando esses acontecimentos das mais diversas perspectivas. Pra mim como jornalista Senna era um personagem denso e como ser humano um amigo muito querido. Uma reportagem como essa é mais do que uma missão para mim. É um verdadeiro um chamamento", conclui o narrador.



A estreia do documentário será na próxima sexta (26) no Playplus, com exibição em TV aberta no domingo (28), dentro do programa Câmera Record, exibido logo após o Domingo Espetacular.