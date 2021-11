Qatar inaugura palco da abertura da Copa do Mundo em evento teste

O Qatar inaugurou oficialmente, nesta terça-feira (30), o estádio Al Bayt, que receberá a abertura da Copa do Mundo, no dia 22 de novembro de 2022.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A arena construída na cidade de Al khor, ao norte do país, e a quase 50 km de Doha, tem capacidade para 60 mil pessoas. Entre os oito estádios do Mundial, ele é o mais distante do centro da capital. O nome do local tem o significado de casa.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O seu formato é inspirado em tendas que os povos nômades costumavam instalar pela região. O Al Bayt também reúne um hotel cinco estrelas, com 96 dormitórios.





O estádio só não tem capacidade maior de público em comparação com o Lusail, previsto para acomodar 80 mil torcedores e palco da decisão do título do torneio entre seleções.





Além de receber a primeira partida da Copa-2022, o Al Bayt vai sediar confrontos válidos pelas oitavas de final, quartas e semi.

Continua depois da publicidade





Nesta terça, o Al Bayt foi inaugurado com o duelo entre a seleção anfitriã e o Bahrein, que começou às 13h30 (de Brasília), pela Copa Árabe. O time da casa venceu por 1 a 0.





Às 16h (de Brasília), o jogo entre Emirados Árabes e Síria marca a inauguração de outro estádio, o Ras Abu Aboud, conhecido como 974. Este, construído na região portuária de Doha, tem estrutura composta por contêineres.





Com esses dois estádios entregues, restará apenas a abertura do Lusail, que será palco da grande final do Mundial de 2022. Porém, não há data de inauguração até o momento.





A intenção da Fifa é que a Copa Árabe sirva como evento-teste para a Copa.